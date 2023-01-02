صور.. انتشال 8 جثث من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال 8 جثث الهوية من مقبرة جماعية جديدة جرى اكتشافها يوم أمس بالمكب العام في مدينة ترهونة.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه بعد أخذ الإذن من مكتب النائب، العام قامت الفرق الميدانية لإدارة البحث عن الرفات باستخراج 8 جثث مجهولة الهوية من المكب العام بترهونة.

هذا وسيتم إحالة الجثامين لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وليتم أخذ عينات منها من قِبل الفريق المختص للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وإحالتها لإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.