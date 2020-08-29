صور.. انتهاء أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي

أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات، اليوم السبت، الانتهاء من كافة أعمال صيانة مهبط الطائرات بمطار معيتيقة الدولي والمتعاقد على صيانته من قبل مصلحة المطارات.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الطائرات بمختلف أحجامها يمكنها ستخدام المهبط بالكامل ودون وجود أي عائق.

وشملت أعمال الصيانة إزالة طبقة من الأسفلت على امتداد المهبط بطول 2150 متر وبعرض 16 متر، كما تم ترميم جزء من طبقات الرصف الأساسية بالمهبط، بالإضافة إلى أعمال إزالة الطلاء وإعادة التخطيط ووضع العلامات.

هذا وقد قام مهندسي وفنيي المصلحة والمطار بصيانة منظومة الإنارة على امتداد المهبط.

وأشارت مصلحة المطارات إلى وجود مشروع تم التعاقد عليه وسيتم البدء في تنفيذه لإنشاء غرف تفتيش واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب إنارة جديدة متكاملة للمهبط.

"الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي"تم صباح اليوم السبت الموافق 2020/08/29 الانتهاء من كافة أعمال… Gepostet von ‎مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‎ am Samstag, 29. August 2020