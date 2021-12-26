صور.. انجراف جثث 17 مهاجراً إلى شاطئ الخمس

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة الخمس، انجراف جثث 17 مهاجرا، كانوا في طريقهم إلى أوروبا، بينهم رضيع وامرأتان، إلى شاطئ مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأنه “عثر على الجثث في ساعة متأخرة من مساء السبت في موقعين منفصلين بالخمس”.

وأعلن عن إنقاذ ثلاثة مهاجرين آخرين، مضيفا أن جهود البحث عن آخرين جارية.

ونشر الهلال الأحمر، صورا زعم أنها تظهر جثثا طافية في البحر المتوسط، وعناصره يضعونها في أكياس سوداء استعدادا لدفنها.

وغرق نحو 1500 مهاجر في حوادث تحطم قوارب وسفن بالبحر المتوسط هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أوائل الشهر الحالي، إن أكثر من 160 مهاجرا غرقوا إثر تحطم سفينتين قبالة ليبيا.