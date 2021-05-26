صور.. انطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل إلى الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن انطلاق قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، اليوم الأربعاء، وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة.

وأفادت الشركة في بيان، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة من رئيس الحكومة الوطنية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة.

وأعلنت شركة البريقة، أنها تشرع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، بإطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل متجهه لمستودع سبها النفطي، كما أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي تابعة لشركات التوزيع الأربعة المعتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.

وناشدت الشكرة كل الأجهزة التي صدر عنها التوجيه بنشر أفراد أمن لمتابعة توزيع الوقود على المواطنين مباشرة دون غيرهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بشكل يومي بنشر قوائم واسماء جميع المحطات التي تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة على صفحة الشركة الرسمية علي فيسبوك.

ولفتت شركة البريقة إلى أن باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة تمكنها من استلام مستحقاته من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات، وبذلك تُؤكد على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين.

#شركةالبريقة_توفير_احتياجات_الجنوب في إطارالجهود المتواصلة من رئيس الحكومة الوطنية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١