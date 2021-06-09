صور.. انطلاق الشحنة الخامسة من الوقود والغاز إلى الجنوب

انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مستودع مصراته النفطي الشحنة الخامسة محملة بحوالي مليون وستمائة وسبعه وستون ألف لتر بنزين ومائتان وثلاثة عشر ألف ديزل وستون طن من الغاز المسال، إلى مستودع سبها النفطي.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها أن، هذه الشحنة مرسلة بالتنسيق والمتابعة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية بهذا الـمر من أجل توفير كافة المحروقات إلى كل مناطق الجنوب.

ودعت الشركة الجميع لتحمل واجباتهم ومسئولياتهم في تتبع جميع عمليات التوزيع والبيع خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع بالجنوب من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، مشيدة بالمجهودات الكبيرة التي قام بها منتسبيها في المستودعات لإنجاح هذا العمل.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن مهام تزويد شركات الوقود العاملة في الجنوب تقع على عاتقها من خلال مستودع سبها النفطي، وليقوم باقي شركاء هذا العمل على عمليات الإشراف والتوزيع لهذه الشحنات على محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع، وأن الجميع يعمل بجهد وتفاني من أجل الجنوب وأهله بدون استثناء أو تقصير، بحسب الشركة.

#خبر #الوقود_للجنوب_مسؤولية_مشتركة. تستمر شركة البريقة لتسويق النفط في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الوطن و المواطن في كل… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الثلاثاء، ٨ يونيو ٢٠٢١