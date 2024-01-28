صور.. انطلاق فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته الخامسة

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، معرض ليبيا للغذاء في دورته الخامسة على أرض معرض طرابلس الدولي بتنظيم الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.

وأدى الوزير جولة بأروقة المعرض رفقة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة ليبيا.

ويشارك في المعرض 215 شركة محلية ودولية، عدد الشركات المحلية 100 شركة وعدد الشركات الاجنبية 115 من دول (مصر، تونس، تركيا، الهند، الإمارات، إيطاليا، المغرب، مالطا، فرنسا والأردن) متخصصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية، وآلات ومعدات التصنيع وتقنية التعبئة والتغليف، وتجهيز المطاعم والمقاهي.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 28 حتى 31 يناير 2024م على أرض معرض طرابلس الدولي، وستفتح أبواب المعرض للزوار غداً الاثنين لزيارة المعرض.

وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح معرض ليبيا للغذاء. افتتح وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج اليوم الاحد 28 يناير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الأحد، ٢٨ يناير ٢٠٢٤

#افتتاح معرض ليبيا للغذاء في دورته الخامسة . تم اليوم الاحد الموافق 2024/1/28 افتتاح معرض ليبيا للغذاء في دورته الخامسة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للمعارض – ليبيا‏ في الأحد، ٢٨ يناير ٢٠٢٤