صور.. اِنطلاق حملات توعية باستلام بطاقة الناخب

شهدت مدن وقرى ليبيا انطلاقة حملات التوعية باستلام بطاقة الناخب، التي تنظمها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وبالتعاون مع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحسب ما أفادت المفوضية، فإن الحملة تهدف إلى تحفيز الناخبين لاستلام بطاقاتهم، وتعريفهم بكيفية وشروط استلام البطاقة، إضافة إلى برنامج توعوي لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وتعد هذه الحملة هي المرحلة الثانية من الخطة التي تستهدفها الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالتنفيذ، بعد برنامج تدريبي نظمته المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) خلال شهر أكتوبر الماضي، واستهدف عدداً من قادة الحركة من كافة المدن الليبية، وتدريبهم على آليات التواصل مع الناخبين وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالمشاركة الانتخابية.

وأوضحت القائدة الكشفية السيدة عهد ميحاط، أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات قامت بتشكيل أربعة فرق للتوعية الميدانية حول استلام بطاقة الناخب، وتوزعت هذه الفرق في كل من (المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية)، تحت إشراف مفوضيات الكشافة في المدن التي تقع في نطاق كل منطقة وبالتعاون مع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشارت ميحاط إلى أن المرحلة الثالثة والتي سيطلق عليها اسم حملة “المدينة الديمقراطية” ستتم خلالها دعوة الناخبين إلى المشاركة في برنامج محاكاة لمدينة ديمقراطية، للتعريف بكيفية وإجراءات الاقتراع.