صور.. بدء تنفيذ عملية «قيقب» بمنفذ مطار معيتيقة الدولي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ عملية “قيقب” المعنية بالبحث عن الأشخاص المطلوبين دولياً بمنفذ مطار معتيقة الدولي.



وأوضحت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعضاء مديرية أمن المنفذ ورقابة الجوازات شرعوا بتنفيذ العملية باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة تحت إشراف ضباط الاتصال من الجهات المعنية بتنفيذها والفريق الموفد من الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”.

وأضافت الوزارة أن أعضاء مديرية الأمن ورقابة الجوازات بالمنفذ تلقوا دورات تدريبية على استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة في هذه العملية وذلك في إطار التعاون المشترك مع منظمة “الإنتربول” الدولية للرفع من مستوى الأداء الأمني لمكونات الوزارة ومنتسبيها.

يشار إلى أن عملية “قيقب” تختص بالبحث والتدقيق عن الاشخاص المطلوبين دولياً وكذلك المركبات المسروقة ووثائق السفر المزورة والمسروقة المبلغ عنها دولياً عبر قواعد بيانات “الإنتربول”.

بناء علي تعليمات معالي وزير الداخلية المكلف تم يومي الثلاثاء و الاربعاء 19-20 / 12 / 2023 تنفيذ عملية قيقب بمنفذ مطار… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣