صور.. تأمين الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى وترهونة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الاثنين، عن انطلاق الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بتأمين الحدود الإدارية طرابلس الكبرى ومدينة ترهونة بمناطق (سوق الخميس إمسيحل مصنع الإسمنت- قصر بن غشير- الطويشة- سيدي السايح- مثلث القومة- سيدي الصيد- الطريق الرابط ما بين السبيعة والعزيزية) من خلال فتح النقاط التفتيشية والبوابات الفجائية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الإجرء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

ويأتي الإجراء تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة وبإشراف من رئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، لحفظ الأمن داخل هذه المناطق وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، ومنع حدوث أي خروقات أمنية والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن، بحسب الوزارة.

في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ,,, انطلقت صباح اليوم… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Montag, 17. August 2020