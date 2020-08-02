صور.. تأمين محطات الكهرباء في المنطقة الغربية والوسطى

قامت القوة المشتركة بناء على التكليف الصادر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتكليف وحدات من القوة لتأمين محطات الكهرباء بالمنطقة الغربية.

وشملت المحطات التي تم تأمينها كل من الرويس وشكشوك والعجيلات والكريمية والزهراء والزاوية التوليد والحرشة وبئر الغنم، بالإضافة إلى محطات الكهرباء من جنزور وصولا إلى مدينة مصراتة ومنهم محطة القره بوللي ومحطة الخمس وزليتن ومحطة وسط مصراته والسكت وطمينة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالغرفة، بأن تكليف هذه الوحدات جاء لمنع تكرر الاعتداء المسلح وضمان توزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن.

قامت القوة المشتركة بناء على التكليف الصادر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتكليف وحدات من القوة لتأمين… Gepostet von ‎القوة المشتركة‎ am Sonntag, 2. August 2020

هذا وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير للقوة المشتركة على جهودهم المبذولة في تأمين محطات الـ220 ك.ف بمنطقة طرابلس وعددهم 15 محطة ومحطات توليد غرب طرابلس والرويس وشكشوك 220 ك.ف.

وأشار الشركة في منوشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه تم الاتفاق على تأمين محطات المنطقة الوسطى والجبل الغربي والمنطقة الغربية ومنع تكرار الاعتداءات المسلحة وإرجاع التيار الكهربائي بقوة السلاح لعدم حدوث الإظلام التام وانهيار الشبكة الكهربائية، وتوزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق، بحسب شركة الكهرباء.

هذا وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعا الأربعاء الماضي، ضم كل من وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل وزارة الدفاع عقيد دكتور صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر القوة المشتركة العميد ركن الفيتوري غريبيل، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة د. محمد ماشينة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وعضو مجلس إدارة الشركة عبد السلام الانصاري.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق وحماية محطات الكهرباء والعاملين بها، وتأمين غرف التحكم، والتصدي للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج.

وتم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية من الجهات المجتمعة لتوفير الحماية لكافة منشآت الكهرباء على أن تُباشر أعمالها ابتداءً من اليوم الأربعاء وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة ضد المخربين، بحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي.



من ناحية أخرى ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعضو مجلس الإدارة ومستشاره لشؤون الطاقة الإجراءات العاجلة لتغطية العجز في الإمدادات والتخفيف من حدة الأزمة.