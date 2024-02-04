صور.. تجهيز شحنة لدعم الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء،عن الاستجابة وبشكل سريع لصيانة الأعطال التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية جراء سوء الأحوال الجوية.

وبحسب ما أفادت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد عكف مجلس الإدارة على الاستجابة وبشكل سريع لصيانة الأعطال في أقل فترة ممكنة، ولتذليل الصعوبات نحو ذلك صدرت تعليمات عاجلة بتجهيز شحنة من المواد والمعدات لدعم فرق الصيانة شرق البلاد.

وأكدت شركة الكهرباء حرصها على توفير احتياج مختلف المناطق الليبية لتلبية الطلب المتواصل والمتزايد على الطاقة.

نطراً لما تعرضت له مدننا الليبية بالمنطقة الشرقية من منخفض جوي وطقس قاسٍ أدى لتضرر بعض مكونات الشبكة الكهربائية مسببا… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في السبت، ٣ فبراير ٢٠٢٤