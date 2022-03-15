صور.. تحرير عدد من الرهائن الأجانب في ضواحي زوارة

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير عدد من الرهائن الأجانب في ضواحي مدينة زوارة غربي ليبيا.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية، في عملية أمنية، من تحرير عدد من الرهائن الأجانب كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون داخل أحد الأوكار بضواحي مدينة زوارة.

وتم ضبط الخاطفين متلبسين دون أي أضرار أثناء مداهمة الوكر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.