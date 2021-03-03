صور.. تخريج الدفعة الأولى لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية

أقيم اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وذلك بمقر المكتب في العاصمة طرابلس.

وحضر حفل التخريج مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس مكاتب المعلومات والمتابعة الأمنية ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن سرت ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب شؤون الضباط ورئيس مكتب الإعلام الأمني وعدد من الضباط وضباط صف وأهالي الخرجين.

وألقيت عدة كلمات بالحفل التي أشادت بأهمية هذه الدورات التدريبية والتي من شأنها تخريج رجال شرطة وأمن نظاميين ذو مهنية عالية خلال انخراطهم بالعمل الأمني،بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

هذا وتخلل الحفل عرض مسير لكراديس الخرجين، وفي نهاية الحفل تم تكريم المسؤولين عن هذه الدفعة وكذلك منح شهائد للأوائل من الخرجين.

حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية طرابلس 3 مارس 2021م أقيم صباح اليوم الأربعاء حفل تخريج… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأربعاء، ٣ مارس ٢٠٢١