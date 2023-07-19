صور.. تخريج الدفعة الثالثة لجهاز دعم مديريات الأمن

نظم جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، مراسم تخريج الدفعة الثالثة لمنتسبي الجهاز بعد اجتياز الدورة التدريبية والذين تلقوا تدريبهم تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمعهد عمليات الشرطة.

وشارك في مراسم الاحتفالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الحكم المحلي ووكيلي وزارة الداخلية، ورؤساء بعض الأجهزة الأمنية والإدارات وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، وعائلات الخريجين.

وتخلل الاحتفالية عدد من العروض الفنية التي نفذها الخريجون لإظهار قدرتهم على تنفيذ عدد من المهام المتسقة مع عمل الجهاز.

وهنأ نائب رئيس جهاز دعم المديريات المقدم علي الجابري طلبة الدفعة بتخرجهم واجتيازهم لشتى التدريبات بكفاءة عالية، وحثهم على بذل المزيد من المجهودات من أجل خدمة الوطن والمواطن.