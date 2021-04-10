صور.. تخريج الدفعة الثانية لإدارة العمليات والأمن القضائي والدفعة الأولى للشرطة القضائية طرابلس

أُقيمت اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة الثانية من منتسبي إدارة العمليات والأمن القضائي والدفعة الأولى من منتسبي فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

وحضر المراسم وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ووزير الشباب فتح الله الزني، وبعض الضيوف والمدعوون من وزارة الدفاع والداخلية، وأسر وأهالي الطلبة الخريجين.

ويأتي تخريج هذه الدفعة بعد توقف دام لسنوات وذلك لدمج وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم والتدريب على الضبط والربط واحترام حقوق الإنسان للعمل ضمن جهاز الشرطة القضائية بعد تكوينهم بالمجال الامني والقانوني بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.

ووجهت الوزيرة كلمة شكرت فيها الجهود التي بذلتها رئاسة جهاز الشرطة القضائية وإدارة معهد التدريب بعد تلقيهم أوامرها في سبيل إنجاح هذه الدورة، كما شددت على أفراد الخريجين بضرورة الإلتزام بقواعد الضبط والربط التي يتطلبها عمل الشرطة القضائية واحترام القوانين المنظمة والتشديد على احترام حقوق الإنسان.

من جانبه تحدث وزير الشباب في كلمته مشدد على دعم الشباب وتوفير فرص العمل الكريم لهم.

وشهد الحفل استعراضا رمزيا لكراديس الخريجين وعرض للمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة ثم أدى الخريجون قسم الأداء للوطن واحترام قانون حقوق الإنسان وخدمة للعدالة وإنفاذ القانون، وتم في نهاية الحفل توزيع شهائد تقدير والتخرج على العشرة الأوائل من قِبل وزيرة العدل.

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