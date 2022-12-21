صور.. تخريج الدفعة 32 من منتسبي جهاز المخابرات العامة

أقيم اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، احتفالية تخريج الدفعة 32 من ضباط الصف بجهاز المخابرات العامة.

وحضر الاحتفالية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من وزراء الحكومة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس الجهاز فريق أول حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط صف جهاز المخابرات العامة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال كلمته بالمناسبة، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملين بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة الجهاز وتضخّ فيه دماء جديدة يكون ولاؤها لله ثم الوطن.

شارك رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، جهاز المخابرات العامة احتفالية تخريج الدفعة 32 من ضباط الصف،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢