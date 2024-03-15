صور.. تسليم شحنة من مشغلات غسيل الكلى إلى المنطقة الشرقية

أعلن جهاز الإمداد الطبي، عن تسليم فرع المنطقة الشرقية شحنة من مشغلات غسيل الكلى الموردة من شركة “باكستر”، تحتوي على عدد 23 حاوية 40 قدم بعد استكمال مكتب التصريح الجمركي التابع للفرع إجراءات الإفراج عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بميناء بنغازي البحري.

وأشار الجهاز إلى أن عملية التسليم تمت بحضور مدير الفرع ورئيس وأعضاء لجنة الفحص والاستلام الذين اتخذوا الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد مدير الفرع بأن الشحنة تكفي كمخزون استراتيجي لأشهر قادمة، وسيتم توزيعها على مراكز الغسيل الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية.

ونوه جهاز الإمداد الطبي إلى استمرار وصول الشحنات هذه الأيام عبر المنافذ البحرية والجوية بمتابعة مباشرة من رئيس لجنة الإدارة لضمان توفير احتياجات القطاع للعام الحالي.

23 حاوية من مشغلات غسيل الكلى تدخل مخازن فرع المنطقة الشرقية بنغازي 14 مارس 2024م استلم فرع المنطقة الشرقية مساء… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإمداد الطبي – الإدارة العامة – طرابلس‏ في الخميس، ١٤ مارس ٢٠٢٤