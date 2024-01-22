صور.. تسليم عقارات لمواطنين بمصراتة أرغموا على بيعها بالإكراه

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، تسليم عقارات لمواطنين مصراتة أرغموا على بيعها بالإكراه عام 2012م.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.

واضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين؛ وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية؛ فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات؛ لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرار هم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة.

وبذلك انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق؛ فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق؛ واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجنى عليهم.

سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الاثنين، ٢٢ يناير ٢٠٢٤