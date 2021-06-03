صور.. تسيير الشحنة الثالثة من الوقود والغاز إلى الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تسيير الشحنة الثالثة من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي، فجر اليوم الخميس، والمحملة بمليون و300 ألف لتر بنزين، و100 ألف ديزل، و 40 طن غاز مسال.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن هناك من يسعى لتقويض هذه المجهودات وهذا النجاح من ضعاف النفوس، بحسب الشركة.

وناشدت شركة البريقة لتسويق النفط كل الجهات أن تتحمل مسؤلياتها اتجاه هذا الجزء من ليبيا، مشيرة إلى أن الموطن الغيور على وطنة لا يقبل ظلما عليها، مطالبة من المواطنين التعاون بإبداء آرائهم.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن انطلاق أول قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، يوم 26 مايو الماضي، وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة، في حين انطلقت القافلة الثانية يوم 31 مايو الماضي.

#خبر #البريقة_مجهود_مستمر_تعاون_مثمر بفضل من الله وثم مجهودات الرجال بمستودع مصراته النفطي وبتعاون كل جهات الاختصاص… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ٢ يونيو ٢٠٢١