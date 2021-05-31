صور.. تسيير الشحنة الثانية من قافلة الوقود والغاز إلى الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تسيير الشحنة الثانية من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطي، فجر اليوم الاثنين، والمحملة بمليون ومائتان وواحد وعشرون ألف لتر من وقود البنزين، وثلاثمائة وأربعة عشر ألف لتر من وقود الديزل، ومائة وعشرة طن من الغاز المسال.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها تعمل دائماً من أجل الوفاء بالتزامها أمام المواطن الكريم سواء بجنوبنا الحبيب وكل مناطق ليبيا، بحسب البيان.

وأوضحت شركة البريقة، أن عملية تسيير شحنات الوقود تتم بشكل سلسل من مستودع مصراتة النفطي حسب التوزيع الجغرافي إلى مستودع سبها النفطي الذي يختص بعمليات التوزيع والتزويد للمناطق المجاورة له، وسوف يستمر طالما توفرت الظروف المساعدة لذلك، منوهةً إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق والمتابعة المستمرة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية لتغطية احتياجات الأهالي في كامل الجنوب.

كما رحبت شركة البريقة لتسويق النفط بكل الجهود لإنهاء هذه الأزمة، داعية الجميع إلى تحمل واجباتهم ومسئولياتهم وتتبع جميع عمليات التوزيع والبيع من خلال المحطات بالجنوب للقضاء على السوق السوداء التي أرهقت المواطن والوطن، وفقاً للشركة.

و أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن انطلاق أول قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، يوم 26 مايو الجاري، وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة.

#خبر #البريقة_ رجالا تعمل_لأجلكم. تم بفضل الله و حمده فجر اليوم الإثنين الموافق 31/5/2021 تسيير الشحنة الثانية من… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الاثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١