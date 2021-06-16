صور.. تسيير الشحنة السابعة من الوقود والغاز إلى الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، عن تسيير شحنة من الوقود بنوعيه البنزين والديزل، وشحنة من الغاز المسال، انطلاقاً من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي من أجل وصولها للمواطن البسيط بالجنوب الليبي.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الأمر يتطلب من كل الأطراف تحمل مسؤولياتهم أمام الله والوطن من أجل هذا الجزء الغالي من ليبيا، بحسب الشركة.

وسوف يتم تزويد شركات الوقود العاملة في الجنوب بالشحنة السابعة المحملة بإجمالي مليون و666 ألف لتر بنزين و314 ألف لتر من الديزل و 80 طن غاز مسال.

وحيث أن عمليات التزويد من مسئوليات شركة البريقة لتسويق النفط من خلال مستودع سبها النفطي وبرعاية ومتابعة من المؤسسة الوطنية للنفط، نوهت الشركة إلى أنه يجب على باقي شركاء هذا العمل الإشراف على عمليات التوزيع للمحطات التابعة لشركات التوزيع العاملة بالجنوب، والحرص على وصول الشحنات المخصصة لمحطات الوقود الملتزمة، ليصل الوقود لمستحقيه وبالسعر الرسمي.

وطالبت شركة البريقة الجميع أن يعملوا بجهد وتفاني من أجل الجنوب وأهله بدون استثناء او تقصير، مشيرةً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط يقومون بواجبهم ويتحملون مسئولياتهم تجاه عمليات التوزيد للجنوب من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

#خبر #البريقة_نعمل_نجتهد_لأجل_الجميع. تم بفضل من الله تسيير شحنه من الوقود بنوعيه البنزين و الديزل و شحنة من الغاز… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١