صور.. تسيير دوريات صحراوية على الحدود مع تونس والجزائر

سير جهاز حرس الحدود دوريات صحراوية شملت منطقة الحطابة الحدودية مع تونس ومروراً على المثلث الحدودي مع دولتي الجزائر وتونس وصولا إلى منطقة الكثبان الرملية.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فقد باشرت الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني الحدودي غدامس بتنفيذ مهامها لحماية الحدود ومنع الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن الجهاز بشأن حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وبتعليمات من رئيس الجهاز عميد محمد المرحاني.

جهاز حرس الحدود ضمن الخطة الأمنية التى ينفدها يسير دوريات صحراوية من منطقة الحطابة الحدودية مع دولة تونس و مروراً على… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٤ يناير ٢٠٢٤