صور.. تسيير دوريات صحراوية على طول الحدود الليبية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، البدء في تسيير دوريات صحراوية وتفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود الليبية التونسية بمسافة 200 كلم من أجل تأمين الحدود والمحافظة على الأمن والاستقرار.

وأفادت الوزارة بأن تسيير الدوريات الصحراوية يتم بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس جهاز حرس الحدود عقيد محمد المرحاني.

وتم تفعيل النقاط الأمنية من منطقة رأس إجدير مروراً بالنقاط الأمنية التابعة لقاطع العسة وهي ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة والبشرية والقرادية وبن عفين والإحيمر وطويل الظاهر وأبو الشول والأبرق وأبو الشرف وطويل الجرد وصولًا إلى نقطة أم الفار وأم الدود والمريقيب.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بتأمين الحدود الليبية التونسية.