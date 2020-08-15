صور.. تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن تنفيذ أعمال تفجير لأكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها.

جاء ذلك بعد أن قامت فرق إزالة الألغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية بجمع هذه المواد من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وضواحيها.

وتم إنجاز العمل بموقع التفجير بوادى الهيرة جنوب مدينة طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفريق الإسعاف بقسم طرابلس.

تم يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020م تنفيذ أعمال تفجير لاكثر من 50 طن من الالغام ومخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Freitag, 14. August 2020

اكثر من 50 طن من الالغام و مخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها جمعها ابطال فرق ازالة الالغام ومخلفات الحروب التابعة… Gepostet von ‎هيئة السلامة الوطنية طرابلس‎ am Donnerstag, 13. August 2020