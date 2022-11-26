صور.. تواصل أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي التي ينفذها فنيو ومهندسو الشركة، بالتعاون مع مختصين من شركة سيمنس الألمانية.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه من المتوقع الدخول بالوحدة على الشبكة العامة يوم 20 من الشهر المقبل بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة لها لتعود على الشبكة من جديد بقدرة 156ميجا وات.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطاتها من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد المحطات المنتشرة في مختلف المناطق.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن بدء أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس في الجبل الغربي.

وأفادت الشركة بأن ذلك يأتي ضمن خططها التي تطمح إلى زيادة القدرة الإنتاجية عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خدمة للوطن والمواطن.

وبدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة بالتعاون مع أخصائيين من شركة “سيمنس” الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 145 ميجا وات.