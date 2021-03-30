صور.. تواصل أعمال تنفيذ مشروع خط كهرباء أوباري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تواصل أعمال تنفيذ مشروع خط أوباري الفجيج جهد 220 ك.ف بطول 70 كيلو متر.

ويتم تنفيذ المشروع عبر شركتي المشروعات والإنشاءات الكهربائية وبإشراف الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت شركة الكهرباء بإنجاز ما نسبته %70 وجاري العمل على تجهيز الأبراج والقواعد وذلك بعد حل مشاكل اعتراضات المواطنين.

ونوهت الشركة بأن هذا الخط يعتبر ذات أهمية لتصريف الطاقة من محطتي التوليد أوباري والتحويل جهد 220 ك.ف إلى منطقة الفجيج ومنها إلى مناطق الجنوب.

تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال تنفيذ مشروع خط اوباري الفجيج جهد 220 ك.ف بطول 70 كيلو متر ، عبر شركتي المشروعات… تم النشر بواسطة ‏دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١