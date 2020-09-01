صور.. ثعبانان يُحطمان سقف منزل أثناء صراعهم على أنثى

يعدّ الثعبان أو الأفعى، أو الحيّة، من الزواحف عديمة الأطراف طويلة الذيل، تضع معظم أنواعها البيوض، وبعضها تلد في فصل الخريف ما بين الخمسة إلى الاثني عشر ثعباناً صغيراً يصل طول الواحد منها إلى 25 سم تقريباً.

سقط ثعبانان كبيران من سقف منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتضرر سقف المنزل وبعض الأدوات المنزلية إثر وقوع الزاحفين، اللذين كانا على الأرجح في صراع من أجل أنثى، بحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” عن موقع “9 نيوز”.

وبلغ طول أحد الثعبانين 2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما الإجمالي 22 كغ.

واستدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط الثعابين، ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة، فيما لم يتم العثور على صديقتهما.

A man in Brisbane, Australia, returned home to find two snakes over 8 feet long, had fallen through his kitchen ceiling.https://t.co/YDLFkd9pVS pic.twitter.com/tr2dyWUZZG — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) September 1, 2020