صور.. جدار أمني من جنوب طرابلس إلى بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن إقامة جدار أمني ممتد من جنوب العاصمة طرابلس إلى بني وليد.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الجدار يأتي ضمن خطة أمنية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن منتسبيه انتشروا ضمن رقعة جغرافية تمتد إلى مئات الكيلومترات.

وأوضح اللواء أن قوام الجدار 1000 جندي في خطة انتشار تضمنت المسارات الرئيسية والفرعية داخل مدينة بني وليد.

جدار أمني يمتد مئات الكيلومترات في خطة أمنية تنفذ لأول مرة قام اللواء 444 قتال ” منطقة طرابلس العسكرية ” بالانتشار… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الخميس، ٢٠ مايو ٢٠٢١