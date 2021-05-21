صور.. جدار أمني من جنوب طرابلس إلى بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن إقامة جدار أمني ممتد من جنوب العاصمة طرابلس إلى بني وليد.
وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الجدار يأتي ضمن خطة أمنية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن منتسبيه انتشروا ضمن رقعة جغرافية تمتد إلى مئات الكيلومترات.
وأوضح اللواء أن قوام الجدار 1000 جندي في خطة انتشار تضمنت المسارات الرئيسية والفرعية داخل مدينة بني وليد.
جدار أمني يمتد مئات الكيلومترات في خطة أمنية تنفذ لأول مرة قام اللواء 444 قتال ” منطقة طرابلس العسكرية ” بالانتشار…تم النشر بواسطة اللواء 444 قتال في الخميس، ٢٠ مايو ٢٠٢١
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً