صور.. جهاز الردع يقبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يترأس هذه العصابة مطلوب في عدة محاضر يشغل منصب عميد البلدية.

وبحسب ما أفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، وعلى الفور توجه عناصر الجهاز وقاموا بمداهمة المكان والقبض على ثلاثة أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

وتم ضبط أكثر من 20 سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين.