صور.. جولة أمنية في المناطق المحيطة بمدينة العجيلات

انطلقت أمس الاثنين، قوة أمنية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بإشراف مباشر من رئيس الفرع عقيد عبد الحكيم صالح، في جولة أمنية موسعة شملت الحدود الإدارية لمناطق (العجيلات، الجميل، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم).

ويأتي ذلك من أجل المجاهرة بالأمن وبسطه ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن وضبط وردع الخارجين عن القانون، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للإدارة على فيسبوك.

في غضون ذلك، استعرض وزير الداخلية عميد خالد مازن، مساء الاثنين، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، آخر التطورات الأمنية بمدينة العجيلات، وذاك بعد تكليف قوة أمنية بإمرة رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية عقيد عبد الله الشاوش، بالتمركز بها لحفظ الأمن ونشر الطمأنينة داخلها.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة خطوات فورية وهامة لحفظ الأمن في المدينة وعلى رأسها إنشاء تمركزات أمنية و تسيير دوريات داخل المدينة بشكل مستمر.

كما تم التأكيد على متابعة دعم الجهود الأمنية المبذولة بقوة من الإدارة العامة للدعم المركزي والجهات التابعة لوزارة الداخلية.

انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021م قوة أمنية من فرع ادارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس‏ في الاثنين، ١٤ يونيو ٢٠٢١