صور.. جولة أمنية لمنع التجاوزات على أنابيب نقل مياه النهر الصناعي

انطلقت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، اليوم الاثنين، في جولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وأعلنت إدارة العمليات الأمنية، في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن انتهاء المرحلة الأولى للحملة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة.

وتم إقفال عدد من مجمعات المياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية من قِبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

هذا وتبدأ غدا المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.