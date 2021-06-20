صور.. جولة أمنية موسعة في مدينة الخمس والحدود الإدارية لترهونة وبني وليد

انطلقت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، صباح اليوم الأحد، في جولة أمنية موسعة شملت مدينة الخمس والحدود الإدارية لمدينتي ترهونة وبني وليد ومنطقة السبيعة.

وأفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي للمجاهرة بالأمن وفرضه وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

انطلاق الدوريات الامنية التابعة لفرع ادارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية صباح اليوم الأحد في… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١