صور.. جولة تفتيشية على سوق الكريمية بطرابلس

تم إعطاء التوصيات للأجهزة الضبطية بقفل المحال المعدومة فيها الاشتراطات القياسية. [الرقابة على الأغذية والأدوية]

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بجولة تفتيشية على سوق الكريمية لبيع المواد الغذائية (الجملة والمخازن)، بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن هذه الجولة جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من جهاز الحرس البلدي، ومديرية أمن طرابلس ولجنة الطوارئ المُشكلة من المجلس الرئاسي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد مدير الرقابة الداخلية بالمركز ومفتشي المركز، بسجيل ملاحظات عديدة من عدم توفر الاشتراطات بنسبة كبيرة بالمحلات والمخازن الخاصة بتداول السلع الغذائية، وأغلبها تفتقر لاشتراطات التخزين الجيد والنظافة والمتمثلة في:

سوء التهوية مما يسبب ازدياد نسبة الرطوبة.

سوء النظافة والتنظيف الجيد للأسطح و السلع المخزنة.

افتقار أغلب العمالة الأجانب للشهادة الصحية.

وجود ألوان محظورة وسلع منتهية الصلاحية.

عدم وجود الاشتراطات الخاصة بالتخزين من حيث الأرضيات وطرق ترتيب البضائع وترك مسافة بين الأرض والبضائع.

ضعف التبريد وارتفاع درجة الحرارة بالمخازن مما يسبب تلف وانتفاخ السلع الغذائية المخزنة من جبن وحليب وعصائر وزبادي وشوكلاتة.

هذا وتم إعطاء التوصيات لجهاز الحرس البلدي المرافق والأجهزة الضبطية بقفل المحال بالشمع الأحمر المعدومة فيها الاشتراطات القياسية.

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