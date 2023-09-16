صور.. جولة تفقدية لأودية العاصمة والسدود المقامة عليها

قام مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اليوم السبت، بجولة تفقدية لأودية العاصمة طرابلس والسدود المقامة عليها.

ورافق مدير الأمن خلال الجولة كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ورئيس مكتب العلاقات العامة العميد نوري عبيد، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس اللواء ناجي الزوبي، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق العميد منصور الفيتوري، ورئيس قسم شؤون المراكز العميد علي سحبون، ورئيس مكتب شؤون المرور المكلف العميد نور الدين المقري، ورئيس لجنة الطوارئ العميد عبد الحكيم مصطفى، وعضو اللجنة العميد منصور الزروق.

وشملت الجولة التفقدية الأودية التي تشق العاصمة طرابلس والأودية التي طمست ملامحها بسبب عدم جريانها منذ سنوات والاطلاع على السدود المقامة على تلك الأودية ورصد الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار خاصة في (وادي الربيع والمجنيين) وذلك للوقوف على حالتها و مدى جاهزيتها لأي سيل.

وتأتي هذه الجولة عقب تشكيل غرفة للطوارئ انبثقت عن الاجتماع الموسع الذي عقده مدير أمن طرابلس خلال اليومين الماضيين والتي أوكل إليها إعداد التقارير عن مسارات الأودية من حيث وجود مخلفات البناء والقمامة والأشياء التي من شأنها أن تعيق جريان الوادي.

بالصور.. مدير امن طرابلس يتفقد الاودية بالعاصمة والوقوف على مدى جاهزيتها رفقة لجنة الطواريء التي شكلت… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في السبت، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣