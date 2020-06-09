صور.. جولة تفقدية لمنطقة قصر بن غشير

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمنطقة قصر بن غشير والمناطق المجاورة لها.

وأطلع عميد فتح الله خلال هذه الزيارة، على سير العملية الأمنية والمجهودات التي يقوم بها منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن بهذه المناطق وذلك بعد تحريرها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وعلى هامش هذه الزيارة، عُقِد اجتماع أمني موسع ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير أمن قصر بن غشير ورئيس قوة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية عميد وجدي الشريف، وبحضور معاون الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس مكتب الدعم المركزي جنوب طرابلس.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز العمل الأمني المشترك لحفظ الأمن ومنع الجريمة بكامل المنطقة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، بالإضافة لعدد من المواضيع الأمنية المهمة التي تصب في حفظ الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.