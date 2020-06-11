صور.. حصر الأضرار التي لحقت بمكونات شبكة الكهرباء جراء عدوان حفتر

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، اجتماعا اليوم الخميس، مع عميد بلدية أبوسيلم بمقر البلدية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية بمناطق جنوب طرابلس جراء عدوان حفتر.

وتناول الاجتماع التنسيق والتعاون بشان إعادة بناء الشبكة الكهربائية بمنطقة مشروع الهضبة وما جاورها التابعة لبلدية أبوسليم.

هذا وتطرق المدير التنفيذي بالشركة للعديد من النقاط وأهمها تعاون بلدية ابوسليم مع الشركة للتواصل مع الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية ووضعها في الصورة الحقيقية لحجم الإضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية.

وأكد المدير التنفيذي على جاهزية فرق الصيانة للبدء في أعمال الصيانة وبالإمكانيات المتوفرة حاليا لدى الشركة.

من جانبه أكد عميد بلدية ابوسليم على التعاون الكامل مع الشركة وتسهيل مهام فرق العمل من خلال تشكيل لجنة تواصل بين الطرفين.

هذا وقام المدير التنفيذي للشركة وعميد بلدية ابوسليم بزيارة ميدانية للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية بمشروع الهضبة.

في إطار متابعة الإضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية بمناطق جنوب طرابلس ، عقد السيد المدير التنفيذي للشركة… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 11. Juni 2020

وفي وقت سابق، نشرت الشركة العامة للكهرباء عدداً من الصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أظهرت حجم الدمار الذي تعرضت له مكونات الشبكة الكهربائية جراء الاشتباكات المسلحة.

#بالصور استمرار توثيق الأضرار التي لحقت بمحطات التحويل وشبكات التوزيع من ضمنها تعرض محطة تحويل الأربع شوارع الرابش جهد 11 ك.ف بمشروع الهضبة Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

#بالصور جانب من الأضرار التي لحقت بمحطة تحويل الدواجن جهد 30 / 11 ك.ف بمشروع الهضبة Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

#بالصور جانب من الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمحطة تحويل الارصاد الزراعي جهد 11 ك.ف بمشروع الهضبة Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

#بالصور أضرار مادية جسيمة لحقت بمحطات التحويل وشبكات التوزيع ، وهذا جانب من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطة القيلوشي خط "8" بشارع المطبات Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020

#بالصور جانب من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطة عمر مجاهد بشارع المطبات . Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 10. Juni 2020