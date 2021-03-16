صور.. حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

أقيم اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد التدريب التخصصي في العاصمة طرابلس، حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بحضور وزير الداخلية عميد خالد مازن.

وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها خلال حفل التخريج بأن هذه الدفعة الأولى من متخصصي العمليات الأمنية قد تلقوا كافة التدريبات التي تؤهلهم للممارسة المهام المناطة بهم في حفظ الأمن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافداً هاماً لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد، وترسيخ العقيدة الأمنية التي ترتكز على نبذ الفرقة وتوحيد الصفوف تحت راية الوطن، موضحاً بأنه لابد أن نتحمل مسؤولياتنا جميعاً لحمل هذه الأمانة أمام الوطن المواطن.

وهنأ الوزير الخريجين لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح، مثمناً الجهود التي بذلها المشرفين على هذه الدفعة.

هذا وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين، وكذلك لوحات قتالية أمنية قدمها الخريجين في عدد من الفنون القتالية، وفي ختام الحفل تم منح شهائد للأوائل من الخرجين.

وحضر حفل التخريج وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة لشؤون الهجرة محمد الشيباني، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس قوة التدخل السريع، ومدير المعهد التخصصي، وعدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة وأهالي الخريجين.

وزير الداخلية يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية بحضور وزير الداخلية عميد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١