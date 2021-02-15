صور.. حفل تخريج الدفعة الأولى لسنة 2021 لصالح قوة المهام الخاصة

أُقِيم اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، حفل تخريج الدفعة الأولى لسنة 2021 لصالح قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات من قِبل المسؤولين والمشروفين عن هذه الدفعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما تخلل حفل التخرج لوحات استعراضية قدمها الخرجين في الفنون القتالية والمداهمات وضبط المجرمين، وكذلك عروض لكلاب الأثر في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وتم منح شهائد للخرجين بمناسبة تخريجهم، ومنح درع لوزير الداخلية عرفاناً بالجهود التي يبذلها من أجل الرقي بمستوي العمل بالوزارة.

وحضر هذا الحفل مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة وأهالي الخريجين.

وزير الداخلية المفوض يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى لسنة 2021 لصالح قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الاثنين، ١٥ فبراير ٢٠٢١