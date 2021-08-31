صور.. حفل تخريج الدفعة الأولى لقوة دعم مديريات الأمن

أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح قوة مديريات الأمن بالمناطق، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية رائد فرج قعيم، وآمر القوة عميد عبدالحكيم الدليو” ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، وعدد من الضباط وأهالي الخريجين.

وانطلق حفل التخرج بأيات بينات للذكر الحكيم وبعزف النشيد الوطني من قِبل فرقة موسيقى الشرطة حيث تمت مراسم الاستقبال من قِبل فرقة حرس الشرف.

وتم استعراض التدريبات التي خضع لها المتدربون لتوضيح المستوى المتقدم والمتميز لما تلقوه من علوم أمنية وتدريبات شرطية تحت إشراف معهد عمليات الشرطة التابع للإدارة العامة للتدريب، وتخلل الحفل استعراض للكراديس ولوحات قتالية قدمها الخريجين.

وألقيت عدد من الكلمات التي أكدت على أهمية تواصل عملية التدريب بشكل علمي ووفق معايير الجودة العالمية في التدريب.

كما تم تكريم الأوائل من الخريجين وكذلك تكريم وكلاء وزارة الداخلية ونائب رئيس الحكومة ومن ساهم في أنجاح هذه الدورة للرقي بمستوى الأداء الأمني بكافة مكونات الوزارة.

تم صباح اليوم الثلاثاء 2021/08/31 حفل تخريج دفعة قوة دعم المديريات بحضور كل من السيد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بدولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢١