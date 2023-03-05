صور.. حفل تخريج الدفعة الثالثة لصالح إدارة إنفاذ القانون

أقيمت اليوم الأحد، بمركز عمر المختار للتدريب في تاجوراء، حفل تخريج الدفعة الثالثة لصالح إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وحضر الحفل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، وشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ورئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومعاون مدير الإدارة العامة للعلميات الأمنية لواء علي عبدالقادر، ومدير الإدارة العامة للتدريب لواء علي الطويل، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص لواء فيصل برنوص، ومدير إدارة إنفاذ القانون لواء عبدالحكيم الخيتوني، ومعاون جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مقدم علي الجابري، وآمر اللواء 51 مشاة وآمر كتيبة رحبة الدروع، وآمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، ومعاون آمر رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وقيادات أمنية وعسكرية ببلدية تاجوراء وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وألقى مدير إدارة إنفاذ القانون كلمة خلال الاحتفالية أكد خلالها على أن هذه الدفعة سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن ودعم كافة المكونات الأمنية من أجل بسط الأمن والاستقرار، وسيكون الولاء لله أولاً ثم الوطن والمواطن.

كما أشاد مدير الإدارة بجهود الخريجين لاجتيازهم هذه الدورة مطالبهم بالتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وأن يكونوا رافداً للمحافظة على مقدرات الوطن والحماية مواطنيه.

من جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته أن هذه الإدارة المُلقى على عاتقها تأمين الانتخابات في كل المناطق الليبية تؤكد جاهزيتها يومًا بعد يوم من خلال الاستعداد الفني والبشري، وتخريج هذه الدفعة الجديدة يعتبر رفعًا للجاهزية والقدرة على التأمين، مشدداً على المحاكاة الانتخابية التي نفذتها الإدارة في نوفمبر الماضي بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمبعوث الأممي.

هذا وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين ولوحات فنية في المهارات القتالية التي اكتسبها الطلبة خلال هذه الدورة، وفي الختام تم تكريم الأوائل من خريجي الدفعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.