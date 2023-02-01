صور.. حفل تخريج الدفعة الثالثة لصالح مديرية أمن طرابلس

أقيم اليوم الأربعاء، بمعهد تدريب مديرية أمن طرابلس حفل تخريج دفعة الثالثة لصالح المديرية بإشراف الإدارة العامة للتدريب.

وحضر الحفل مدير الإدارة العامة للتدريب لواء علي الطويل ومدير إدارة العلاقات والتعاون لواء صلاح الدين بن سليمان ومدير أمن طرابلس لواء محمود العابد، وعدد من قيادات المديرية وضباط وضباط صف بالوزارة وأهالي وأولياء أمور الخريجين.

وألقيت خلال الحفل عدة كلمات أشادت بالجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار من خلال تأهيل الكوادر الشرطية وتزويدها بالمقومات الأساسية لانخراطها في العمل الأمني والشرطي لتعزيز الأمني ومواجهة الجريمة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

كما تخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين ولوحات فنية تظهر التدريبات التي تلقوها خلال فترة التدريب.

وعقب ذلك تم توزيع الشهائد على الأوائل من الدفعة، وكذلك منح درع الإدارة العامة للتدريب إلى مديرية أمن طرابلس لمساهمتها وإنجاحها في تخريج هذه الدفعة، واختُتِم الحفل بأداء القسم القانوني من قِبل الخريجين.