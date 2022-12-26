صور.. حفل تخريج الدفعة 30 من طلبة الأكاديمية البحرية

أقيم اليوم الاثنين بالساحة الشرفية بأكاديمية الدراسات البحرية في جنزور، حفل تخريج الدفعة 30 من طلبة الأكاديمية

بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر الأكاديمية العميد بحار رمضان العبدلي، وبعض ورؤساء الأركانات النوعية، وآمراء المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية، وعدد من ضباط وضباط الصف والجنود، وأهالي الخريجين وذويهم.

وبدء الحفل بذكر آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كلمة آمر الأكاديمية، ثم كلمة رئيس الأركان العامة، وأُعطى الإذن بعدها لبدء العرض أمام المنصة الرئيسية، في مشهد مهيب، يعبر عن مدى الدقة والانضباطية التي أظهرها طلبة الكليات، وقد شارك طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي والكلية الجوية مع طلبة الأكاديمية في هدا العرض، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للأكاديمية البحرية.

وتم بعد ذلك تكريم أوائل الخريجين، وتوسيمهم، وتم بعدها أداء قسم الطاعة.