صور.. حفل تخريج دورتي ضباط آمري المُشاة والدبابات

أقيم بمدرسة المشاة والمدرعات في العاصمة طرابلس، حفل تخريج دورتي ضباط (آمري فصائل مشاة، آمري رعائل دبابات)، وتخريج عدد من دورات ضباط الصف والجنود في تخصصات (المشاة، الدبابات، المدفعية).

وشارك في الحفل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي رئاسة أركان القوات البرية، وبحضور عدد من رؤساء الأركانات النوعية، وآمري المناطق والوحدات العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات، وعدد من ضباط الجيش الليبي، وبحضور رئيس بعثة التدريب التركية لدى ليبيا، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة لدى ليبيا.

وأشاد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، في كلمة بالمناسبة، بجهود القادة والمعلمين والمدربين الذين ساهموا في هذا الحدث، كما وجّه التحية للضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الجيش الليبي بوصفهم عزة للوطن، وهم من يصونون كرامته ويعملون على حمايته براً وبحراً وجواً، ويوفرون الأمن والأمان للمواطنين.

من جانبه أكد رئيس أركان القوات البرية عزمهم بدعم كامل من رئاسة الأركان العامة، على تشكيل وبناء عدد (2) لواء مشاة وعدد (1) فوج مدفعية، تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية.

وعلى إثر ذلك، تم إعلان نتائج الدورات وتوزيع شهائد التكريم لأوائل الخريجين في الدورات المختلفة، وتكريم آمري مدرسة المدفعية والصواريخ، ومدرسة المشاة والمدرعات، وعدد من الضباط والمعلمين المشرفين على الدورات التخصصية.

وعقب الحفل، قام رئيس الأركان العامة بافتتاح بعض المقرات والفصول الجديدة لمدرسة المشاة والمدرعات.