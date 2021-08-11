صور.. حفل تخريج طلبة الكلية العسكرية طرابلس

أقيم اليوم الأربعاء، حفل تخريج طلبة الكلية العسكرية طرابلس ملحق الدفعة 51 وعددهم 34 طالب منهم 12 جريح نتيجة القصف الجوي الغادر في 4 يناير 2020 أثناء تدريبهم داخل الكلية العسكرية بطرابلس، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وبحسب ما أفادت رئاسة الأركان العامة، فقد استكمل 22 طالب باقي تدريباتهم وإرسالهم إلى دولة تركيا بالتنسيق مع بعثة التدريب العسكرية التركية في ليبيا.

وبمناسبة الذكرى الــ81 لتأسيس الجيش الليبي تم ترقية الطلبة الجرحى ضباط عاملين برتبة ملازم ثان.

وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وكذلك ممثل بعثة التدريب العسكرية التركية في ليبيا من قبل آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزالي، على مجهوداتكم المبذولة في تخريج هذه الدفعة.