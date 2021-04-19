صور.. حفل تخريج منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية

أقيم مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية والتي يبلغ قوامها 400 ضابط، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

وحضر الحفل الذي أقيم بكلية ضباط الشرطة بطرابلس، كل من وزير الداخلية عميد خالد مازن، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وتخلل الحفل استعراض للكراديس جسدت فيه عدداً من المهام الأمنية التي تدرّب عليها الخريجين.

وهنّأ رئيس الحكومة في كلمته الضباط الجدد بهذه المناسبة، وأكد لهم أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم لهم، داعياً لهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن.

كما وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة ليكونوا حصناً منيعاً لليبيا وشعبها الكريم، وفق قوله.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُشارك في حفل تخريج منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية طرابلس 18 ابريل 2021 شارك… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ١٨ أبريل ٢٠٢١