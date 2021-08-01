صور.. حملة أمنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية بخط النهر الصناعي

قام جهاز الشرطة الزراعية اليوم الأحد، مع جهاز النهر الصناعي، وبالتعاون مع إدارة حماية الموارد المائية والسدود وإدارة فروع جنوب طرابلس وقوة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية فرع طرابلس، بحملة أمنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية بخط النهر الصناعي المغذي لخزان أبو زيان بمدينة غريان في الجبل الغربي، وذلك تنفيذ لتعليمات النائب العام ورئيس جهاز الشرطة الزراعية..

ويأتي ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد سابقا، والذي ضم رئيس جهاز الشرطة الزراعية وإدارة مشروع النهر الصناعي، وعمداء المجالس البلدية بمنطقة الجبل الغربي، بمقر جهاز النهر الصناعي بطرابلس.

هذا وسوف تتواصل هده الحملة حتى يتم إحالة كل الخارجين عن القانون إلى النيابة العامة.

تنفيذ لتعليمات السيد النائب العام و السيد رئيس جهاز الشرطة الزراعية قام جهاز الشرطة الزراعية اليوم الأحد الموافق 1 /8 /… تم النشر بواسطة ‏ديوان جهاز الشرطة الزراعية‏ في الأحد، ١ أغسطس ٢٠٢١

البدء بإزالة الوصلات الغير شرعية الواقعة على الخط الناقل ترهونة / بوزيان بالتعاون مع الشرطة الزراعية وإدارة العمليات بوزارة الداخلية تم النشر بواسطة ‏جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي‏ في الأحد، ١ أغسطس ٢٠٢١