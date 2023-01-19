صور.. حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، ضبط 16 متسولا ومتسولة من جنسيات مختلفة خلال حملة أمنية مشتركة لمكافحة ظاهرة التسول في العاصمة.

وأفادت المديرية في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الحملة جرت بمشاركة قسم الشرطة النسائية بالمديرية وأعضاء وحدة المهام الخاصة وأعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس.

وأوضحت مديرية الأمن أن الحملة تهدف إلى ضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن خاصة بعد ازدياد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًّا في شوارع العاصمة.