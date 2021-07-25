صور.. حملة أمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

قام فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة أمنية بمناطق (القره بوللي، قصر خيار، القويعة) شرق العاصمة طرابلس، لمنع البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء وكذلك ضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه على أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ، بأن ذلك يأتي استمراراً للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وشملت الجولة متابعة الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

كما قام الفرع بجولة على المنتجعات المقامة داخل هذه المناطق ومطالبة أصحابها باستيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

استمراراً للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذاً لتعليمات السيد النائب… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٥ يوليو ٢٠٢١