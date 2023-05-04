صور.. حملة أمنية واسعة لمكافحة الهجرة في زوارة

نفذ مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة، عملية أمنيّة واسعة داخل زوارة وألقى القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيّين.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فإن ذلك يأتي بعد ورود عدة بلاغات وشكاوى من قبل الموطنين بشأن وجود العديد من المهاجرين وكثرة السّرقات والتّعدّي على حرمات منازلهم؛ حيث قام مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة بحملة أمنّية واسعة، وبالتّعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.

وأسفرت الحملة عن القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيّين والّذين يفتقرون للأوراق المطلوبة ولشهائدهم الصّحّيّة، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة من حيث الإختصاص.

وتعتبر هذه العملية هي المرحلة الأولى وستتبعها عدّة مراحل أخرى من تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن شروعه في استقبال البلاغات أو الشكاوى بشأن وجود أوكار للمهاجرين غير الشرعيين، يشتبه في استخدامها للأعمال والنشاطات الإجرامية أو أوكار لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأداء كامل مهام عمله المناطه به وفقًا لما نصت عليه القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

وأشار جهاز مكافحة الهجرة إلى انخراط أعداد كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين في أعمال إجرامية، وفي شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، منوهاً إلى أنها أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التعاون معه وعدم التردد في التواصل والاتصال به لتقديم البلاغات عبر الرقم الخاص بالبلاغات 00218917325000، كما يمكنهم التقدم بالبلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن في عموم البلاد.

نفذت مديرية أمن زوارة مع مع الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدينة حملة واسعة لضبط المهاجرين الغير شرعيين وذلك بتعليمات وذلك… تم النشر بواسطة ‏مديرية الأمن زوارة – Security Directorate Zuwara‏ في الخميس، ٤ مايو ٢٠٢٣