صور.. داخلية «الوفاق» تدعم مصلحة أمن المرافق والمنشآت بآليات جديدة

تم تجهيز الآليات بكاميرات مراقبة عن بُعد عبر الأقمار الصناعية. [وزارة الداخلية]

قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتسليم عدد من المركبات الآلية لصالح مصلحة أمن المرافق والمنشآت لتحسين أدائها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الدعم المستمر من قِبل وزارة الداخلية لكافة مكوناتها الأمنية.

وتم تجهيز الآليات بكاميرات مراقبة عن بُعد عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة اتصال لاسلكية وواقيات صدمة، و أُدخِلت العمل لمرافقة وحراسة شحنات العملة التي يتم توزيعها على المصارف.

واستعرضت مصلحة أمن المرافق والمنشآت تلك الآليات في مظهر أمني لتعريف المواطن بأن وزارة الداخلية ساعية و بكل إصرار وقوة على فرض وترسيخ الأمن في ربوع الوطن بما توفره من دعم وإمكانيات لكافة مكوناتها لتؤدي عملها على الوجه المطلوب، بحسب وزارة الداخلية.

اقترح تصحيحاً